Advertisements

جامعة المنصورة تعلن بدء تشغيل مستشفى العزل لعلاج حالات "كورونا"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:32 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
محمد كشك
اجتمع الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة مع الفريق الطبي بالعزل بمبنى الباطنة الخاصة بمستشفى الجامعة الرئيسي المخصص لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا في إطار خطة الدولة للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا.

وتستقبل مستشفى العزل منسوبي الجامعة وأقاربهم من الدرجة الأولى، المصابين بالفيروس من ابناء محافظة الدقهلية والمرضي المترددين على مستشفيات الجامعة، المصابين من الأطقم الطبية العاملين بمستشفيات وزارة الصحة.

وذلك بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة.
 
وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة على حرص ادارة الجامعة لتوفير الحماية الكاملة لكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات والمراكز وتوفير مستلزمات وأدوات الوقية الشخصية وحرص الجامعة على توفير كافة اوجه الرعاية الطبية الازمة للأطقم الطبية حال تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.
 
كما ثمن كافة الجهود المخلصة لكافة الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الطبي لما يبلونه من جهد لاستمرار الخدمات الطبية للمرضى في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبلاد ومشاركتهم فى معركة المواجهة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وحث الجميع على تكاثف الجهود المخلصة والتحلي بروح التفاؤل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى فالجميع جنود في معركة المواجهة لانتشار الفيروس.
 
كما طالب الجميع باتخاذ أقصى درجات الاجراءات الوقائية للوقاية من التعرض لعدوى الاصابة بفيروس كورونا
الجدير بالذكر أن قطاع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة أعلن البدء فى تشغيل أول مستشفى لعزل وعلاج منسوبي جامعة المنصورة بقطاعيها التعليمي والطبي والطواقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، وتشغيل خدمة الخط الساخن على رقم 01212222775.
 
وذلك لتلقى الشكاوى الطبية والاستفسارات التي تخص حالات الاشتباه بفيروس كورونا بظهور اعراض الإصابة من منسوبي الجامعة وتحويلهم لتلقى الخدمة الطبية المطلوبة من خلال الأماكن المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه في منطقة التقييم التنفسي في الدور الأرضي بمستشفى الطوارئ أو في عيادة الترصد بالعيادات الخارجية بمستشفى المنصورة الجامعي، وإجراء الفحص الطبي وتقيم الحالة ومناظرتها والتحويل الى مكان العزل إذا ما تطلب الأمر لاستكمال إجراءات الفحص واخذ المسحة واستكمال العلاج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا تطورات انتشار كورونا الاطقم الطبية

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - 3 قرارات نارية من مجلس الأهلي لحماية لقب "نادي القرن" من الزمالك

منذ 37 دقيقة

الأهلي يحسم مصيره من التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

توجيهات عاجلة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل حسام عاشور على قرار الأهلي (كوميكس)

منذ 37 دقيقة

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. "أورام المنصورة" يطلق مبادرة جديدة لخدمة المرضى ومواجهة كورونا

صحة الدقهلية: إجراءات إحترازية مكثفة للحد من انتشار كورونا

عاجل.. جامعة المنصورة تدعم مستشفى عزل كورونا بطاقم طبي "صور"

توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة بقنا

بالكمامات.. انعقاد جلسة ترشيح المعيدين بطب المنصورة (صور)

جامعة المنصورة تنعي وفاة أحد أبناء أسرة العاملين بمستشفى جامعة المنصورة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

رد فعل حسام عاشور على قرار الأهلي (كوميكس)

06:30 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين