جامعة المنصورة تعلن بدء تشغيل مستشفى العزل لعلاج حالات "كورونا"



وتستقبل مستشفى العزل منسوبي الجامعة وأقاربهم من الدرجة الأولى، المصابين بالفيروس من ابناء محافظة الدقهلية والمرضي المترددين على مستشفيات الجامعة، المصابين من الأطقم الطبية العاملين بمستشفيات وزارة الصحة.



وذلك بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة.



وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة على حرص ادارة الجامعة لتوفير الحماية الكاملة لكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات والمراكز وتوفير مستلزمات وأدوات الوقية الشخصية وحرص الجامعة على توفير كافة اوجه الرعاية الطبية الازمة للأطقم الطبية حال تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.



كما ثمن كافة الجهود المخلصة لكافة الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الطبي لما يبلونه من جهد لاستمرار الخدمات الطبية للمرضى في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبلاد ومشاركتهم فى معركة المواجهة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.



وحث الجميع على تكاثف الجهود المخلصة والتحلي بروح التفاؤل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى فالجميع جنود في معركة المواجهة لانتشار الفيروس.



كما طالب الجميع باتخاذ أقصى درجات الاجراءات الوقائية للوقاية من التعرض لعدوى الاصابة بفيروس كورونا

الجدير بالذكر أن قطاع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة أعلن البدء فى تشغيل أول مستشفى لعزل وعلاج منسوبي جامعة المنصورة بقطاعيها التعليمي والطبي والطواقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، وتشغيل خدمة الخط الساخن على رقم 01212222775.



وذلك لتلقى الشكاوى الطبية والاستفسارات التي تخص حالات الاشتباه بفيروس كورونا بظهور اعراض الإصابة من منسوبي الجامعة وتحويلهم لتلقى الخدمة الطبية المطلوبة من خلال الأماكن المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه في منطقة التقييم التنفسي في الدور الأرضي بمستشفى الطوارئ أو في عيادة الترصد بالعيادات الخارجية بمستشفى المنصورة الجامعي، وإجراء الفحص الطبي وتقيم الحالة ومناظرتها والتحويل الى مكان العزل إذا ما تطلب الأمر لاستكمال إجراءات الفحص واخذ المسحة واستكمال العلاج.

اجتمع الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة مع الفريق الطبي بالعزل بمبنى الباطنة الخاصة بمستشفى الجامعة الرئيسي المخصص لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا في إطار خطة الدولة للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا.