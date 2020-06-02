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4 خسائر لـ "حسام عاشور" بعد الصدام مع إدارة الأهلي (تقرير)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:53 م
حسام عاشور
حسام عاشور
علاء خليف
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه اليوم الثلاثاء، إلغاء التوصية السابقة للجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، والخاصة بمنح العديد من الاستثناءات لقائد الفريق حسام عاشور، بعد قراره باعتزال كرة القدم، والاكتفاء بتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق الأحمر.
وجاء قرار مجلس الأهلي ضد حسام عاشور، بعد مقطع الفيديو الذي نشره اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم فيه إدارة القلعة الحمراء بشدة، ووجه اتهامات إلي مسئولي النادي بتعطيل الاتفاق الخاص بمهرجان اعتزاله مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بعدما أعلن الأخير في وقت سابق تكفله بكافة المصاريف الخاصة بمباراة اعتزاله.

وأكد "عاشور" في تصريحاته أن تركي آل الشيخ قد اتفق معه ومسئولي الأهلي على تحمله كافة التكاليف المالية الخاصة بمهرجان اعتزاله، ولكنه طلب خطاب شكر من إدارة القلعة الحمراء لنشره عقب الإعلان الرسمي عن الاتفاق، إلي أن مسئولي الأهلي لم يستجيبوا لذلك مما تسبب في تعطيل الاتفاق.

وأوضح مسئولو النادي الأهلي أن السبب الحقيقي وراء تعطيل الاتفاق الخاص بمهرجان اعتزال حسام عاشور هي الظروف الخاصة لمحمود الخطيب وتواجده في الإسكندرية بسبب مرض حفيده.

وبناءًا على قرار مجلس إدارة الأهلي بإلغاء كافة الاستثناءات التي أوصت لجنة التخطيط بمنحها لـ حسام عاشور، يكون اللاعب قد خسر عدد من الامتيازات الهامة التي كان سيحصل عليها وفقًا للعرض السابق له من القلعة الحمراء وهي:

- مباراة اعتزال:

كانت إدارة الأهلي أعلنت في وقت سابق استثناء حسام عاشور من قرار المجلس السابق (عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه الكبير على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلي لتحقيق عائد أدبي ومادي يعود له وحده، ولكن ذلك لن يحدث بعد قرار الإدارة بإلغاء توصية لجنة التخطيط بشأن اللاعب.

- المعايشة في أوروبا:

خسر أيضًا حسام عاشور امتيازًا آخر كانت تنوي إدارة النادي الأهلي منحه له بتحمل تكاليف سفره لقضاء فترة معايشة في أوروبا، لإعداده فنيًا وإداريًا ليكون أحد الكوادر المستقبلة بالقلعة الحمراء.

- منصب مرموق بالأهلي:

اعتزال حسام عاشور وختام مشواره الكروي بالشكل اللائق مع النادي الأهلي، كان سيضمن له منصبًا مرموقًا داخل القلعة الحمراء بعد اعداده بالشكل الأمثل، مثلما حدث مع نجوم الفريق السابقين، ولكن بعد هجومه ضد الإدارة أصبح اللاعب من "المغضوبين عليهم" من لاعبي الفريق الأحمر السابقين مثل حسام وإبرهيم حسن، وعصام الحضري وعبد الله السعيد وغيرهم، وسيكون من الصعب عمله بالأهلي في المستقبل.

- العمل في قناة الأهلي:

بعد هجوم حسام عاشور على إدارة النادي الأهلي وبيان مجلس القلعة الحمراء بسحب كافة الاستثناءات التي كانت تنوي الإدارة منحها له، لن يكون له مكانًا في قناة النادي الأهلي، بعدما سبق ووعدته الإدارة بالعمل في القناة حال قراره باعتزال كرة القدم.

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