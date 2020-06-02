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عاجل - 3 قرارات نارية من مجلس الأهلي لحماية لقب "نادي القرن" من الزمالك

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم الثلاثاء، اعتماد توصية اللجنة القانونية بالقلعة الحمراء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي فيما يخص لقب وشعار نادي القرن الإفريقي، وذلك بعد تعدي الزمالك عليه خلال الفترة الأخيرة.

وكان مجلس الزمالك قام بوضع لافتات على أسوار وأبواب مقره الرئيسي مكتوب عليها: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات (9بطولات)، وليس بالمحسوبية والمجاملات (7بطولات) "، للتأكيد على أحقية النادي بلقب نادي القرن الإفريقي لكونه الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في إفريقيا.

كما قرر مجلس الزمالك تشكيل لجنة رباعية لتقديم ملف كامل بالمستندات للإتحاد الدولي والمحكمة الرياضية، للتأكيد على أحقيته بلقب نادي القرن العشرين في إفريقيا.

وبناءًا عليه قرر مجلس الأهلي اتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوقه فيما يخص لقب وشعار نادي القرن الإفريقي وهي:-

‌- التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدى على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسئول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

‌- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدى على حق من الحقوق المحمية للنادى الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

‌- إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

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نادي القرن الزمالك الاهلي والزمالك الأهلي

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