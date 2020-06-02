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قفزة بمؤشرات البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
قفزة مؤشرات البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع إعادة فتح اقتصادات منطقة اليورو ورغم الاضطرابات في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات بنحو 3.8 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية مع آمال تعافي الاقتصاد بعد رفع قيود الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا.

ويأتي الأداء الإيجابي في أسواق الأسهم الأوروبي، على الرغم من التوترات المتصاعدة في الولايات المتحدة، بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بنشر الجيش إذا فشلت الولايات والمدن في قمع المظاهرات التي أثارها مقتل "جورج فلويد".

وفي غضون ذلك، استخدمت شرطة مكافحة الشغب والشرطة العسكرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين من ساحة عامة أمام البيت الأبيض.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل مقتل مواطن أمريكي غير مسلح من أصل أفريقي يدعى "جورج فلويد"، على يد الشرطة بالأسبوع الماضي.

وعلى صعيد آخر، أثارت الاحتجاجات مخاوف من انتشار فيروس كورونا، حيث ثبت إصابة أكثر من 1.7 مليون شخص في الولايات المتحدة وتوفى أكثر من 104 آلاف حتى الآن.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 359.7 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 6220.1 نقطة.

و شهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 3.7 بالمائة إلى مستوى 12021 نقطة، كما صعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 2 بالمائة ليسجل 4858.9 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1.1168 دولار.

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