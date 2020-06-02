Advertisements

رغم كورونا.. " Vivo " تطلق هاتف جديد بالسوق المصري

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:10 م
v 19
v 19
أحمد الشيخ

 

 

 

قال  ديفيد كي-الرئيس التنفيذي لشركة Vivo مصر: "تلتزم Vivo دائمًا ببذل كل الجهود الهادفة لتقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية في عالم الهواتف الذكية، بهدف تلبية احتياجات ورغبات المستهلكين حول العالم.

 

وتابع خلال مؤتمر صحفي الكتروني للشركة، إنّ هاتف V19 الذي نطلقه اليوم يجسد فلسفة الابتكار التي تحرص الشركة على تحقيق الريادة فيها، وهو ما يعكس فهمنا الكامل لاحتياجات المستهلك المصري، لقد قمنا بتزويد الهاتف الجديد بأحدث تكنولوجيا متطورة في تصوير السيلفي، هذا بالإضافة للتصميم الرائع والأداء الفائق للهاتف، إنّ هاتف V19 هو الهاتف الذكي المثالي للشباب المصري الذي يهتم بالكاميرا والترفيه بصورة رئيسية. في الوقت نفسه، يمثل الهاتف أحدث صيحة في عالم الهواتف الذكية، وتم تصميمه خصيصًا ليلائم أنماط حياة الأجيال الجديدة، حيث يتمتع بتصميم فريد يضم كاميرا أمامية مزدوجة توفر مزايا لا حصر لها لكل محبي صور السيلفي في مصر، وذلك إذا ما قارناه بالهواتف الذكية الأخرى في نفس الفئة"

 

وكانت شركة Vivo أطلقت مساء أمس هاتفها الذكي V19، بقدرات فائقة في التقاط صور السيلفي في السوق المصري، ويضم هاتف V19 كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجا بكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وشاشة screen) (Super AMOLED FHD+ Ultra O فائقة الوضوح. يتمتع الهاتف بميزات استثنائية هائلة في التقاط صور السيلفي بالإضافة الى تكنولوجيا ريادية ضمن تصميم انيق لتقديم تجربة استخدام مبتكرة لمستهلكي الهواتف الذكية في السوق المصري.

 

يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه عدد من شركات انتاج الهواتف الذكية فإطلاق مجموعة جديدة من هواتفها فى السوق المصري، لتعوبض الفجوة التى حدثت خلال الربع الاول من العام الجاى التى شهدت توقف انتاج المصانع الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا فى الصين.

ورغم أن الأسبوعين الجاريين يشهدان ذروة انتشار الفيروس القاتل فى مصر إلا ان تلك الفترة شهدة إطلاق هواتف جديدة لعدد من شركات الهواتف الصينية في السوق المصرى خصوصا عبر منصات التجارة الالكترنية التى تشهد رواج كبير منذ الأزمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الهواتف الذكية السوق المصري

أخبار تهمك

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد ضياع صفقة سيرينو.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

"شعبة الدخان" تكشف حقيقة رفع الأسعار وأسباب اختفاء السجائر المحلية

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يحسم مصيره من التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

توجيهات عاجلة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على أفضل 8 هواتف "صينية" على الإطلاق حالياً

"هواوي": ندعم هواتفنا الاقتصادية بتقنية الذكاء الاصطناعي.. وY7 Prime 2019 حقق مبيعات غير متوقعة

وفقا للتسريبات.. المواصفات الكاملة لكاميرات سلسلة جالاكسي S10

"ريلمي" تستعد لإطلاق Realme 5 pro بالسوق المصري

أندرو نبيل: نهدف لإحداث ثورة تكنولوجية بمجال الهواتف الذكية بالسوق المصري

"هواوي" تستعد لإطلاق Nova 5T في السوق المصري

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين