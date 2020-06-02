رغم كورونا.. " Vivo " تطلق هاتف جديد بالسوق المصري

قال ديفيد كي-الرئيس التنفيذي لشركة Vivo مصر: "تلتزم Vivo دائمًا ببذل كل الجهود الهادفة لتقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية في عالم الهواتف الذكية، بهدف تلبية احتياجات ورغبات المستهلكين حول العالم.

وتابع خلال مؤتمر صحفي الكتروني للشركة، إنّ هاتف V19 الذي نطلقه اليوم يجسد فلسفة الابتكار التي تحرص الشركة على تحقيق الريادة فيها، وهو ما يعكس فهمنا الكامل لاحتياجات المستهلك المصري، لقد قمنا بتزويد الهاتف الجديد بأحدث تكنولوجيا متطورة في تصوير السيلفي، هذا بالإضافة للتصميم الرائع والأداء الفائق للهاتف، إنّ هاتف V19 هو الهاتف الذكي المثالي للشباب المصري الذي يهتم بالكاميرا والترفيه بصورة رئيسية. في الوقت نفسه، يمثل الهاتف أحدث صيحة في عالم الهواتف الذكية، وتم تصميمه خصيصًا ليلائم أنماط حياة الأجيال الجديدة، حيث يتمتع بتصميم فريد يضم كاميرا أمامية مزدوجة توفر مزايا لا حصر لها لكل محبي صور السيلفي في مصر، وذلك إذا ما قارناه بالهواتف الذكية الأخرى في نفس الفئة"

وكانت شركة Vivo أطلقت مساء أمس هاتفها الذكي V19، بقدرات فائقة في التقاط صور السيلفي في السوق المصري، ويضم هاتف V19 كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجا بكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وشاشة screen) (Super AMOLED FHD+ Ultra O فائقة الوضوح. يتمتع الهاتف بميزات استثنائية هائلة في التقاط صور السيلفي بالإضافة الى تكنولوجيا ريادية ضمن تصميم انيق لتقديم تجربة استخدام مبتكرة لمستهلكي الهواتف الذكية في السوق المصري.

يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه عدد من شركات انتاج الهواتف الذكية فإطلاق مجموعة جديدة من هواتفها فى السوق المصري، لتعوبض الفجوة التى حدثت خلال الربع الاول من العام الجاى التى شهدت توقف انتاج المصانع الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا فى الصين.

ورغم أن الأسبوعين الجاريين يشهدان ذروة انتشار الفيروس القاتل فى مصر إلا ان تلك الفترة شهدة إطلاق هواتف جديدة لعدد من شركات الهواتف الصينية في السوق المصرى خصوصا عبر منصات التجارة الالكترنية التى تشهد رواج كبير منذ الأزمة.