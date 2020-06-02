رامز أمير يطمئن جمهوره على حالته الصحية

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بعد إصابة الفنان رامز أمير من تمرين الباركور ودخوله الى المستشفى، قام رامز أمير بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهر رامز أمير في هذه الصورة جالساً على كرسي متحرك وتعرضت رجله للكسر وكتب ليطمئن جمهوره على حالته الصحية قائلاً: "الحمد لله انا دلوقتى فى البيت و بقيت احسن كتير، ان شاء الله الفترة الجاية هبتدى علاج طبيعى و تأهيل على طول عشان ارجع اتشقلب بسرعة، وبالنسبة للاصابة مكنتش حابب اقولكم بظبط هيا ايه عشان متزعلوش بس كله عاوز يعرف، انا جالى قطع فى الرباط الداخلى فى الانكل و كسر فى الشظية و دول اتعملوا فى العملية الاولى".



وتابع قائلاً: "الصورة التانية للحجات اللى كانت جوة رجلى وشيلتها فى العملية التانية،

الحمد لله عمر الشقى بقى، ان شاء الله هطمنكم اول بأول، هعيشكم معايا فترة التأهيل و هوريكم ازاى لما تقع تقوم تانى و تضحك على نفسك كمان،

يا رب بس تجربتى دى تبقى حافز ليكم''.



يذكر أن رامز أمير قد شارك في هذا السباق الرمضاني بتجسيده دور البطل محمد طلعت سباعي في مسلسل "الاختيار".



قصة مسلسل الاختيار



يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



أبطال مسلسل الاختيار



يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، رامز أمير، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.



