Advertisements

بعد تجاوز الحبس الاحتياطي.. إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية "أبوالفتوح"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:06 م
ارشيفية
ارشيفية
مـروة هيـكل
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 4 متهمين في القضيه رقم 440 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـقضية عبدالمنعم أبوالفتوح، وذلك بضمان محل إقامتهم بعد تجاوزهم عامين من الحبس الاحتياطي 

وجاءت أسماء المتهمين المخلي سبيلهم كالآتي: عطية عاشور عطية وأحمد محمد عبدالحميد ومحمود عبدالعزيز عبدالعاطى وعبدالحميد محمد مصطفى، ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كما وجهت لهم النيابة العامة تهم قيادة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعنة الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت قوات الامن قد نجحت في ألقاء القبض علي المتهمين فى القضية التى تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى ضوء إذن قضائى صادر فى هذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا، التى كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى، تفيد بتخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى فى البلاد، الأمر الذى يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت من قبل قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية فى قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة.

إلى جانب إصدار النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، المتهمين فيها بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.

والجدير بالذكر، أن نيابة أمن الدولة العليا الآن جري التحقيقات مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في قضية جديدة -بالنسبة له- والتي تحمل رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، متهم فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيروس كورونا عبد المنعم أبو الفتوح حوادث الفجر جماعة ارهابية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحسم مصيره من التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

توجيهات عاجلة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

منذ ساعة و 10 دقيقة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضياع صفقة سيرينو.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

"شعبة الدخان" تكشف حقيقة رفع الأسعار وأسباب اختفاء السجائر المحلية

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح 15 يوما

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

تجديد حبس أبو الفتوح 45 يوما في اتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما

تجديد حبس أبو الفتوح 45 يوما بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة

تأجيل نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح لـ2 أكتوبر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين