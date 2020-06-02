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رجاء الجداوي تتصدر تريند 'تويتر' بعد دخولها العناية المركزة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:18 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
نادين نجدي
تصدرت الفنانة القديرة رجاء الجداوي قائمة التريندات عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر"، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية اليوم ودخولها العناية المركزة.

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، حيث علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ربنا يشفيكي يارب يا نجمة مصر والوطن العربي ويرجعك لينا بالسلامة".

خاضت رجاء الجداوي، السباق الرمضاني بمسلسل "لعبة النسيان"، من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.

نبذة عن رجاء الجداوي
هي عارضة أزياء وممثلة مصرية، تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم بعد الفنانة ميمي جمال، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 60 عامًا.

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