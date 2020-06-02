Advertisements

بسبب "جورج فلويد".. بنك أمريكي يخصص مليار دولار لمكافحة عدم المساواة والعرقية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:00 م
جورج فلويد
جورج فلويد
قال "بنك أوف أمريكا" إنه سيخصص مليار دولار على مدى أربع سنوات لمساعدة المجتمعات المحلية على التعامل مع التفاوت الاقتصادي والعرقي الموسع الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

ويعتبر المقرض الأمريكي هو أول بنك كبير يتعهد بتقديم دعم مالي بعد احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة "جورج فلويد"، وهو رجل ذو أصول أفريقية، أثناء احتجازه لدى الشرطة في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

وقال البنك الأمريكي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن برامج الإعانة ستركز على مساعدة الأشخاص والمجتمعات المختلفة التي عانت من تأثير أكبر من الأزمة الصحية.

وأضاف "بنك أوف أمريكا" أن البرامج التي سيتم تنفيذها ستركز على المناطق المتأثرة بانتشار كورونا، بما في ذلك الصحة والوظائف وإعادة التدريب ودعم الأعمال الصغيرة والإسكان.

ومن جانبه، قال "بريان موينيهان" الرئيس التنفيذي للبنك الأمريكي: "تفاقمت التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية القائمة وتزايدت خلال الوباء العالمي، ولقد خلقت أحداث الأسبوع الماضي شعوراً بالإلحاح الحقيقي للتدخل، لا سيما في ضوء الظلم العرقي الذي شهدناه في المجتمعات التي نعمل ونعيش فيها، كلنا بحاجة إلى بذل المزيد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة العرقية كورونا فلويد جورج فلويد المناطق المحلية المساواة الاقتصادية احتجاجات امريكية

أخبار تهمك

توجيهات عاجلة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يحسم مصيره من التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضياع صفقة سيرينو.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

"شعبة الدخان" تكشف حقيقة رفع الأسعار وأسباب اختفاء السجائر المحلية

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

"بنك.أوف.أمريكا" يكشف موعد تعافي اقتصاد الولايات المتحدة

إشعال النيران بمركز شرطة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية

أول تعليق من زوجة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل "فلويد"

اعتقال نحو 1400 شخص منذ بدء الاحتجاجات في أمريكا

دبلوماسي سابق: أحداث "مينيابوليس" كشفت عنصرية أمريكا (فيديو)

عاجل.. مصدر طبي أمريكي يكشف سبب وفاة "جورج فلويد"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين