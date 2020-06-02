عاجل.. الموت يفجع المطرب محمد نور

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أعلن الفنان محمد نور عن وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر الفنان محمد نور صورة جمعته بوالده، وعلق على الصورة قائلاً :"إن لله وإنا إليه راجعون توفي أبويا الحاج نور الحفناوي اسالكم الدعاء وقراءة الفاتحة، إن لله وإن اليه راجعون"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وفي سياق آخر، طرح محمد نور مؤخرًا أغنية "أمي" من فيلم "ورق جمعية"، و الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان محمد نور.