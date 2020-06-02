في يوم ميلاده.. تعرف على المرض الذي يعاني منه محمود ياسين

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يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنان القدير محمود ياسين وسط عائلته وتهنئة جمهوره له متمنيين له الصحة والسعادة.



وكشفت زوجته الفنانة شهيرة من قبل في احدى التصريحات الصحفية قائلة: "أن الفنان محمود ياسين يعاني من مرض الزهايمر بالاضافة الى إنسداد في بعض من شرايين المخ".



وتابعت: "أن الزهايمر لم يصل معه الى أقصى درجة من الخطورة، وأنه يتعرف على جميع عائلته ويسأل عنهم دائمًا".



يذكر أن آخر الاعمال التي شارك فيها الفنان محمود ياسين مشاركته في مسرحية "مصر فوق كل المحن"، وشارك في بطولتها كل من محمود ياسين، عمرو محمود ياسين، لطفي لبيب، إلهام شاهين، مي كساب، وآخرون، تأليف وإخراج أسامة عشم.