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منى زكي تشارك في الهاشتاج العالمي "blackes lives matter"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
"

نشرت الفنانه مني زكي صورة بهدف محاربه "العنصرية" والمشاركة في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت "زكي "علي الصورة قائلة:" بتمني في يوم نعيش في عالم كلنا نتعامل فيه كبني أدمين، منغير تصنيف في اللون والشكل والدين والثقافه والتاريخ، دعونا نقف اليوم، وكل يوم، من أجل حقوقنا كبني آدمين، الكل يعيش المشكلة"


"I hope one day we live in a world where we are all treated as humans, with no discrimination in color, religion, culture, or history،Let us stand today, and everyday, for our rights as humans،all lives matter"

يشار إلي أن العديد من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب قد شاركو في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية وهو "black lives matter" وذلك تعاطفاً مع ذوي البشرة السوداء

يذكر أن المواطنو في أمريكا وخصوصا ذوات البشره السمراء قد إحتجو غضباً وقامو بعمل مظاهرات شعارها "لا للعنصريه" وذلك عقب مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال المواطن الأمريكي من أصول أفريقيه " فلويد" على يد رجل الشرطة، ديريك تشوفين، الذي قام بالضغط علي رقبته بقدمه حتى فارق الحياه ، وهذا أثار غضباً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع أعمال شغب في أمريكا، خاصة في مدينة مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة.

وظهر تشوفين في الفيديو، وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، فيما يستنجد الأخير قائلاً :إنه لا يستطيع التنفس" وقد وثق شهود عيان الحادثة بتصويرها، بينما طلب الكثير منهم من الشرطي، الابتعاد عن فلويد كيلا يختنق، لكن دون جدوى.

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