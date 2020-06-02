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صن داونز يوجه صفعة جديدة للأهلي بشأن صفقة الساحر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

وجه مسئولو فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، صفعة قوية للنادي الأهلي، بعدما قطع أمامه الطريق لضم نجم الفريق الأوروجوياني سيرينو.

 

وارتبط النجم الأوروجواياني جاستين سيرينو بالانتقال لصفوف الأهلي، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع فريقه.

 

وأعلن صن داونز اليوم عبر موقعه الرسمي، التجديد لسيرينو وإضافة 3 مواسم جديدة لعقده، الذي كان ينتهي في 2022، حيث بات مرتبطا بالفريق حتى 2025.

 

وكان السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي قد طلب ضم سيرينو للفريق، ليكون بديلا مثاليا لرمضان صبحي الذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء، في ظل صعوبة شرائه بشكل نهائي.

 

 

وقال سيرينيو عن التجديد لصن داونز عبر موقع ناديه الرسمي اليوم: "اعتقد أن أفضل سنوات عمري تنتظرني، أنا واثق أننا سنضيف للنادي المزيد من الألقاب، مع باقي المجموعة من اللاعبين".

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