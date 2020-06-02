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أحمد العوضي يرد على إصابة والدة طارق الجنانيني بكورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:14 م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
نادين نجدي
بعد إعلان المنتج طارق الجنانيني عن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك".

قام الفنان أحمد العوضي بالرد عليه قائلاً:"ربنا يعديها علي خير ويقومهالك بالسلامة ويطمنك عليها".

يذكر أن آخر أعمال طارق الجنايني مشاركته في إنتاج مسلسل "حكايات بنات 4"، الذي تدور أحداثه حول المشكلات التي يتعرض لها الأربعة بنات وهما هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم في حياتهم العاطفية كاشفين عن أحلامهم وطموحاتهم.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، رمزي لينر، خالد منصور، حازم ايهاب، محمد يسري، وأخرون، تأليف نهال سماحة، أحمد شوقي، إخراج مصطفى أبو سيف، طارق زهران.

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