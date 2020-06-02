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شاهد.. رسالة عاجلة من ممرضة بمستشفى العزل إلى المصريين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:45 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أمنية فوزي
وجهت ممرضة بمستشفى العزل، رسالة إلى المواطنين، قائلة إنها ممرضة عمليات، وبعدها تحولت المستشفى إلى مستشفى عزل.

وتابعت "الممرضة"، خلال مقطع فيديو نشرته فضائية "إكسترا نيوز": "خوفت على نفسي وعلى الناس وعلى أهلي وعلى كل حاجة، ولكن بمجرد ما جيت مستشفى العزل كل حاجة راحت".

وأضافت أن حالة مريض كورونا النفسية تكون سيئة للغاية بمجرد وصوله المستشفى، ولكنهم يقوموا بتهدئة المريض نفسيًا قبل العلاج، ويقوموا بطمأنته، ويتحسن الوضع تدريجيًا، متابعة: "إحنا اتصاحبنا على معظم الحالات وبقينا عارفين طلباتهم إيه، وبنكون مستنيين الشيفت ييجي علشان عايزين نطمن عليهم".

خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.

ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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