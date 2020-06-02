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نشرة حوادث الفجر: إجراء عاجل من الشرطة الكويتية ضد ريم الشمري

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:37 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

بعد سب المصريين.. مباحث الإنترنت الكويتية تتخذ إجراءات عاجلة ضد ريم الشمري
قال فهمي بهجت المحامي، مقدم بلاغ النائب العام الكويتي ضد الناشطة ريم الشمري، لإهانتها المصريين وسبهم، في تصريح إلى "الفجر"، إن العقيد عبدالعزيز المطوع مدير مباحث الجرائم الإلكترونية بالكويت، قام بالرد علي بلاغه، وأكد علي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ريم الشمرى، والنظر في البلاغ المقدم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالأسماء.. إخلاء سبيل 38 متهمًا في قضية "أولتراس أهلاوي"
قررت اليوم الدائرة 2 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي إخلاء سبيل 38 متهمًا على ذمة القضية رقم 770 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ "أولتراس أهلاوي" وذلك بتدابير احترازية. 
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قبول طعون طلاب التعليم الفني على رسوبهم بتهمة الغش الجماعي
قبلت الدائرة السادسة فحص طعون "تعليم" بالمحكمة الإدارية العليا في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، طعون طلاب التعليم الفني بمدينة بيلا، على رسوبهم الجماعي. 
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السيطرة على حريق الهرم بعد تفحم 4 طوابق
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب بعقار مكون من 4 طوابق بمحيط مدرسة الأورمان بمنطقة الهرم، من دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 
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رغم وفاته.. تعرف على تطورات دعوى سحب الأوسمة من "مرسي"
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 27 من يونيو الجاري، وذلك رغم وفاته قبل عدة أشهر.  
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المشدد 15 عاما لـ 7 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم
قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة، بحُكمها على 9 متهمين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم». 
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