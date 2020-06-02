Advertisements

ندى بسيوني تنعى علي عبد الرحيم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:13 م
علي عبد الرحيم
علي عبد الرحيم
نادين نجدي
نعت الفنانة ندى بسيوني الفنان علي عبد الرحيم الذي توفته المنية اليوم، حيث قامت بنشر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت قائلة: "ألف رحمة على الفنان على عبد الرحيم في جنه الخلد ان شاء الله''، وتوالت عليها العديد من التعليقات الحزينة للجمهور يدعون له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الفنان علي عبد الرحيم شارك في العديد من الاعمال السينمائية منها شمس الزناتي والعشق والدم وشارك في العديد من المسلسلات مثل : الراية البيضاء - ليالي الحلمية - ضمير ابلة حكمت - أوبرا عايدة - أم كلثوم - حدائق الشيطان - فرقة ناجي عطالله وغيرها.

أخبار تهمك

بعد ضياع صفقة سيرينو.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

توجيهات عاجلة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

منذ ساعة و 11 دقيقة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم مصيره من التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ أقل من ساعتين

"شعبة الدخان" تكشف حقيقة رفع الأسعار وأسباب اختفاء السجائر المحلية

منذ ساعة و 8 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

05:12 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين