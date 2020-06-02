ندى بسيوني تنعى علي عبد الرحيم

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نعت الفنانة ندى بسيوني الفنان علي عبد الرحيم الذي توفته المنية اليوم، حيث قامت بنشر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت قائلة: "ألف رحمة على الفنان على عبد الرحيم في جنه الخلد ان شاء الله''، وتوالت عليها العديد من التعليقات الحزينة للجمهور يدعون له بالرحمة والمغفرة.



يذكر أن الفنان علي عبد الرحيم شارك في العديد من الاعمال السينمائية منها شمس الزناتي والعشق والدم وشارك في العديد من المسلسلات مثل : الراية البيضاء - ليالي الحلمية - ضمير ابلة حكمت - أوبرا عايدة - أم كلثوم - حدائق الشيطان - فرقة ناجي عطالله وغيرها.