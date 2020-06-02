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الأهلي يحسم مصيره من التعاقد مع نجم الزمالك السابق

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:31 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
حسم النادي الأهلي موقفه بشكل رسمي بشأن عدد من الصفقات الهامة التي يخطط لها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية، قيام أحد وكلاء اللاعبين بعرض محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة ونادي الزمالك السابق على إدارة الأهلي، لبحث امكانية الحصول على خدماته.

ويأتي ترشيح اللاعب بعد أن طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، التعاقد مع لاعب جديد لخلافة صالح جمعة الذي أصبح على أعتاب الرحيل.

ولكن رفض النادي الأهلي بشكل رسمي التفاوض مع محمد إبراهيم رغم ترحيب اللاعب بخطوة ارتداء القميص الأحمر، من أجل رد اعتباره أمام إدارة الزمالك بعد التفريط في خدماته في بداية الموسم الجاري.

وجاء قرار النادي الأهلي، بعد الرجوع إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني، وعرض الأمر عليه والذي بدوره رفض إتمام التعاقد مع اللاعب بالموسم الجديد.

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