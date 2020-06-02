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ريال مدريد يوافق على العودة للبرنابيو في حالة واحدة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

 

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد مستعداد للعودة للعب مرة أخرى على ملعبه سانتياجو برنابيو على الرغم من أعمال البناء والتجديد في أرض الملعب.

 

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن ريال مدريد لا يمانع من العودة للعب على السانتياجو برنابيو ولكن إذا تم السماح للجماهير بحضور مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وأكد البرنامج الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان قد أوضح بأن الملكي سيلعب مبارياته المتبقية في الموسم الحالي في الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو من أجل تسريع أعمال التجديد في السانتياجو برنابيو.

 

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد خسر على يد مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا بينما لم يتم تحديد موعد مباراة العودة على ملعب الإتحاد معقل مانشستر سيتي.

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