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"شعبة الدخان" تكشف حقيقة رفع الأسعار وأسباب اختفاء السجائر المحلية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:29 م
أسعار السجائر
أسعار السجائر
الفجر الاقتصادي
كشفت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصري عن حقيقة ارتفاع أسعار السجائر واسباب اختفاء السجائر المحلية بالأسواق.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، إن اختفاء السجائر المحلية والترويج لارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية بسبب جشع التجار الذين استغلوا فترة توقف التوريد بسبب فترة الأعياد بجانب اقتراب شهر يوليو الذى يروجون خلاله إلى أنه من المقرر زيادة سعر السجائر وهو مايتم حدوثه كل عام في هذا التوقيت مع اقتراب رأس السنة المالية، مشيرًا لعدم وجود زيادة قبل 18 شهر.

وقال مصدر مسؤول في شركة الشرقية للدخان، إن الشركة ملتزمة بتوفير احتياجات السوق من السجائر والمعسل، كما تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا، من تخفيض عدد العمالة في الورديات بالتناوب، والتعقيم والتطهير.

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.

ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة ، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "0155310510

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