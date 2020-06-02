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حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج (فيديو)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:19 م
رقية جمال
قال محمد منار وزير الطيران المدني، إن ما أثير حول إلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج واستبداله بالعزل المنزلي غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح "منار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" عبر قناة "MBC مصر"، اليوم الثلاثاء، أن قرار إلغاء الحجر المنزلي ليس قرار وزارة الطيران وإنما قرار الدولة متمثل في مجلس الوزراء، ولجنة إدارة أزمة كورونا، مسئولة عن أي قرار بشأن فيروس كورونا.
وتابع وزير الطيران المدني، أن هناك تصريح من كابتن رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قال خلاله إنه من المتوقع أن يتم إلغاء العزل الصحي للعائدين ولم يتحدث عن إلغاءه، وتم فهم التصريح بشكل خاطئ، مشددًا على أنه هناك بعض العالقين المصريين متواجدين في الأردن ولبنان وعمان سيتم إعادتهم خلال الأيام المقبلة.
ونوه، بأن تكلفة نقل العالقين عالية على الشركة الناقلة، لافتًا إلى ان شركة مصر للطيران استغلت فترة تعليق حركة الطيران لرفع كفاءة المطارات على مستوى الجمهورية، لعودة استقبال الحركة وتم الحصول على موافقة لنقل البضائع بدلًا من الركاب بباطن الطائرة في محاولة للتغلب على الأزمة، مشددًا على أن التأمين على الطائرات فقط باهظ جدًا وهناك دورات والطيران الخاص تكبد خسائر رهيبة والدولة تعمل على دعمه ومساعدته، ومصر للطيران تكبدت خسائر بالمليارات يصعب حصرها نتيجة أزمة فيروس كورونا.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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