حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج (فيديو)

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إن ما أثير حول إلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج واستبداله بالعزل المنزلي غير صحيح على الإطلاق.





وأوضح "منار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" عبر قناة "MBC مصر"، اليوم الثلاثاء، أن قرار إلغاء الحجر المنزلي ليس قرار وزارة الطيران وإنما قرار الدولة متمثل في مجلس الوزراء، ولجنة إدارة أزمة كورونا، مسئولة عن أي قرار بشأن فيروس كورونا.





وتابع وزير الطيران المدني، أن هناك تصريح من كابتن رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قال خلاله إنه من المتوقع أن يتم إلغاء العزل الصحي للعائدين ولم يتحدث عن إلغاءه، وتم فهم التصريح بشكل خاطئ، مشددًا على أنه هناك بعض العالقين المصريين متواجدين في الأردن ولبنان وعمان سيتم إعادتهم خلال الأيام المقبلة.





ونوه، بأن تكلفة نقل العالقين عالية على الشركة الناقلة، لافتًا إلى ان شركة مصر للطيران استغلت فترة تعليق حركة الطيران لرفع كفاءة المطارات على مستوى الجمهورية، لعودة استقبال الحركة وتم الحصول على موافقة لنقل البضائع بدلًا من الركاب بباطن الطائرة في محاولة للتغلب على الأزمة، مشددًا على أن التأمين على الطائرات فقط باهظ جدًا وهناك دورات والطيران الخاص تكبد خسائر رهيبة والدولة تعمل على دعمه ومساعدته، ومصر للطيران تكبدت خسائر بالمليارات يصعب حصرها نتيجة أزمة فيروس كورونا.







