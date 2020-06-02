تعرف على التوصيات الأخيرة لإعادة حركة الطيران فى العالم

تبدأ حركة الطيران العالمي فى العودة، وفق خطة متكاملة، بعد اعتماد مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO) توجيهات وتوصيات جديدة بشأن إعادة تشغيل نظام النقل الجوى الدولى، فى ضوء تقرير فريق عمل استعادة الطيران التابع للمجلس (CART) في ظل استمرار أزمة فيروس "كورونا" المستجد.





وتشمل هذه الإجراءات توصيات وتوجيهات من سلطات الصحة العامة تخفف من خطر انتقال فيروس "كورونا" أثناء عملية السفر.





الفجر تستعرض أبرز التوصيات الأخيرة لإعادة حركة الطيران عالميًا:-





1-ضرورة التباعد الجسدي بالقدر الممكن، وتنفيذ التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكن.





2-يجب ارتداء أغطية الوجه والأقنعة من قبل الركاب وعمال الطيران، في كبائن الطائرات.





3-التطهير الروتيني لجميع المناطق التي يمكن أن تتلامس مع البشر وانتقالهم، والفحص الصحي الذي يمكن أن يشمل الإعلانات الذاتية قبل الطيران وبعده.





4-فحص درجة الحرارة والملاحظة البصرية التي يجريها المهنيون الصحيون.





5-تتبع جهات الاتصال للمسافرين وموظفي الطيران، وطلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة.





6-يجب أن يتم التفاعل بين الركاب والحكومات مباشرة عبر البوابات الحكومية وإعداد نماذج التصريح الصحي للركاب، بما في ذلك الإعلانات الذاتية بما يتماشى مع توصيات السلطات الصحية ذات الصلة وتشجيع الأدوات الإلكترونية لتجنب الورق وإجراء الاختبار اللازم في حالة توفر طريقة سريعة وموثوق بها في وقت ملائم.





وعن مصر، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تعليقًا على موعد فتح حركة الطيران الدولي، إنه لا يوجد موعد محدد وثابت لقرار فتح المجال الجوي حتى تصريحاتي التي توقعت فيها أن تكون في يوليو غير ثابتة وتخضع لرؤية اللجنة العلمية وفقًا للوضع الوبائي اليومي على الأرض ووفقًا لمعطيات وزيري الطيران والسياحة.





وذكر التقرير الذي أورده موقع "الايكاو" أن تأثير جائحة "كورونا" على النقل الجوي العالمي ليس له سابقة، حيث شهدت المطارات انخفاضًا بنسبة 28.4% في حجم حركة الركاب العالمية للربع الأول من العام الجاري" 2020" أي ما يعادل انخفاضا قدره 612 مليون مسافر، ويتوقع أن تنخفض هذه الأحجام - حركة المرور المحلية والدولية - بنسبة 50.4 % مقارنة بالعام الماضي "2019".





وتقدر منظمة الطيران المدني الدولي أنه بحلول نهاية عام 2020، يمكن أن يصل تأثير فيروس "كورونا" على حركة الركاب الدولية "المجدولة" إلى تخفيضات تصل إلى 71%من سعة المقاعد وما يصل إلى 1.5 مليار مسافر على مستوى العالم وتواجه شركات الطيران والمطارات خسارة محتملة في الإيرادات تصل إلى 314 مليار دولار أمريكي و100 مليار دولار أمريكي لعام 2020.