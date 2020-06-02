Advertisements

كلوب: ليفربول لم يحسم لقب البريميرليج حتي الآن

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن فريقه لم يحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتي الآن، وذلك قبل أيام من استئناف بطولة البريميرليج بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتقدم ليفربول المتصدر بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع استعدادات الدوري الإنجليزي لاستئناف المسابقة هذا الشهر بعد التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.

ويستطيع ليفربول أيضا حصد اللقب إذا فاز على إيفرتون في أول مباراة بعد استئناف الدوري بشرط أن يخسر سيتي أمام أرسنال في 17 يونيو الجاري.

وأبلغ كلوب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”من اللطيف التفكير في الأمر لكننا لم نتوج باللقب بعد ونحن ندرك ذلك“.

وأضاف ”ندرك أننا اقتربنا لكن لم نحسم الأمر. يتبقى 27 نقطة متاحة وسنبذل قصارى جهدنا للحصول عليها جميعا“.

وتابع ”لا نريد التوقف عن تحقيق الانتصارات بعد مباراتين“.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس بسبب الوباء بينما عادت الفرق إلى التدريبات في مجموعات صغيرة قبل التصويت الأسبوع الماضي على المران بشكل تقليدي.

وأضاف كلوب ”لقد افتقدت هذا الأمر وهذا شيء لا يصدق“.

وأضاف ”أعرف أنها (كرة القدم) ليست أهم شيء في الحياة لكنها شغفي. أتمنى أن يتطلع الناس إليها لأننا نفعل ذلك“.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول كورونا كلوب اخبار ليفربول

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الطيران يوضح حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. فتوى من الأزهر بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 5 ساعات

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضياع صفقة سيرينو.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

من يحسم لقب البريميرليج ؟ .. المباريات المتبقية لليفربول ومانشستر سيتي

من يحسم لقب البريميرليج ؟.. تعرف على المباريات المتبقية لمانشستر سيتي وليفربول

عاجل - كلوب يحسم موقفه من قيادة ألمانيا

الجميع يُؤكد الدوري الإنجليزي حُسم لصالح ليفربول.. وكلوب يرد: لم نحسم أي شيء!

أنشيلوتي: لا أتمني أن يحسم ليفربول الدوري على أرضنا

كلوب يتعاطف مع جوارديولا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين