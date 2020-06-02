توافد أعضاء الزمالك على مقر النادي لتجديد العضوية

قام اليوم الثلاثاء عدد كبير من أعضاء نادي الزمالك بالتوافد على مقر القلعة البيضاء، وذلك لتجديد العضويات بعد فتح أبواب النادي اعتباراً من أمس.

وحرص أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد فيما بينهم للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك فتح باب الاشتراكات الخاص بتجديد عضوية النادي حتى يوم 30 من شهر يونيو الجاري وتم تحديد غرامة مالية بقيمة 1000 جنية في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه.

وحرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على متابعة كل الاجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا حيث تم تخصيص خيمة للأعضاء لفتح باب الإشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الاجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.