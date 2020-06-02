Advertisements

توافد أعضاء الزمالك على مقر النادي لتجديد العضوية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

قام اليوم الثلاثاء عدد كبير من أعضاء نادي الزمالك بالتوافد على مقر القلعة البيضاء، وذلك لتجديد العضويات بعد فتح أبواب النادي اعتباراً من أمس.

 

وحرص أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد فيما بينهم للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك فتح باب الاشتراكات الخاص بتجديد عضوية النادي حتى يوم 30 من شهر يونيو الجاري وتم تحديد غرامة مالية بقيمة 1000 جنية في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه.

 

وحرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على متابعة كل الاجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا حيث تم تخصيص  خيمة للأعضاء لفتح باب الإشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الاجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

أخبار تهمك

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ ساعة الا ربع

بعد ضياع صفقة سيرينو.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

وزير الطيران يوضح حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فتوى من الأزهر بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين