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التصويت مستمر حتى 17 يونيو.. إنجي علاء تتصدر استفتاء الفجر الفني كأفضل ستايلست

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:46 م
إنجي علاء
إنجي علاء
روان هيثم
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.


وتصدرت الكاتبة إنجي علاء في استفتاء الفجر الفني كأفضل ستايلست عن مسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، وذلك حتى يوم الثلاثاء 2 يونيو وعلى أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.


ويشيد الجمهور بتصميمات إنجي علاء، وتتوالى عليها العديد من التعليقات، وأبرزهم تعليق أحدهما قائلاً: "مبدعة وبنموت فيكي وفي شغلك".

وشاركت "إنجي علاء" مؤخرًا في مسلسل ''بلا دليل" الذي من تأليفها وحقق نجاحاً كبيرًا، وشارك في بطولته كل من خالد سليم، درة، نيقولا معوض، حازم سمير، ديانا هشام، مها نصار، إنعام الجريتلي، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، عمر الشناوي، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.

قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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