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أول تعليق من الكنيسة على وضع صورة العذراء مريم على الأحذية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
علق القس بولس حليم المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على وضع شركة أمريكية للملابس والأحذية لصورة للسيدة العذراء مريم على أحد موديلات الأحذية الجديدة والتي تنتجها الشركة وقال: للأسف لا يليق بمثل هذه التصرفات لأن أبسط القيم الإنسانية هو أحترام الآخر المختلف عني سواء في المعتقد أو الجنس أو اللون فمثل هذه التصرفات لا تدخل في نطاق الحرية والإبداع اطلاقا

وتابع "حليم " في تصريحات خاصة لبوابة الفجر: فإن الحرية ليست معناها ضرر مشاعر الآخرين وخاصة بنشر شخصية مثل العذراء مريم بمثل هذه الصورة لما لها من مكانة المكرمة عند أغلب شعوب العالم، والمسيحية التي علمت بقبول وأحترام الآخر مهما كان من هو الآخر لا يهمها مثل هذه التصرفات غير المسئولة ولن تنتقص منها شيئا. 

واختتم: ولكن يجب علي الجميع الا يكونوا سبب في ايذاء الآخرين فحريتك تقف عند احترام قيم الآخرين.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس أمس قداس عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي.

واشتهرت هذه الكنيسة بقصة اكتشاف الكتاب المقدس الذي وجد طافيًا على وجه المياه أمام الكنيسة، فترجع ليوم 12 مارس من عام 1976، ووجدت نسخة من الكتاب المقدس مفتوحة على الأصحاح التاسع عشر من سفر إشعياء والذي يتحدث عن مصر وبه الآية: "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ" (آية 25).

كما زارت العائلة المقدسة منطقة المعادي ضمن رحلتها داخل الأراضي المصرية، وجاءت إلى شاطئ النيل عند المعادي لتستقل مركب في طريقها إلى جنوب البلاد، وما زال السلم الحجري الذي نزلت عليه العائلة المقدسة إلى مياه النيل موجودًا حتى الآن بالكنيسة.

يشار إلى أن القداس الذي أقيم أمس أقيم على مذبح أعد خصيصًا يطل على النيل مباشرةً بجوار السلم الحجري الذي نزلت منه العائلة المقدسة إلى مياه النيل، كما شارك في صلوات القداس من أساقفة الكنيسة، إلى جانب الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

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