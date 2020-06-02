عضو "الغرف السياحية": استئناف الرحلات الخارجية نوفمبر المقبل

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاتحاد يتابع قرارات رئاسة الوزراء بشأن استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران.





وتابع "هزاع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن استئناف رحلات الطيران سيكون له دور كبير في وجود سياحة وافدة لمصر، ومعظم الدولة تم السماح لها بالسياحة الداخلية.





وتوقع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، استئناف رحلات السياحة الوافدة لمصر مع بداية الموسم الشتوي في شهر نوفمبر المقبل، منوهًا بأن هناك حديث عن الغاء الحظر المنزلي للعائدين من الخارج والاكتفاء بالحجر المنزلي، مشيدًا بتجربة مصر في إعادة العالقين من الخارج، مشددًا على أنها تتم طبقًا للمواصفات العالمية، وتقدم صورة إيجابية وتشجع مزيد من المصريين في دول الخليج والسياحة الخليجية على المجيئ لمصر، مشددًا على ضرورة التعايش مع فيروس كورونا مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة متمثلة في التعقيم والتطهير والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





وأوضح، أن جميع العاملين بالقطاع السياحي تضرروا من توقف السياحة، والقطاع يخسر مليار دولار شهريًا، والعاملين يتقاضوا رواتبهم، والدولة قامت بتأجيل الضرائب وفوائد القروض، وقد تعلن بعض شركات السياحة إفلاسها حال استمرار توقف السياحة، وكان هناك ضرورة للتعايش مع ازمة كورونا مثلما حدث بجميع دول العالم واستئناف السياحة.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



