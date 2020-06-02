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"معبرتوهوش خالص".. هكذا بدأت قصة الحب بين محمود ياسين وشهيرة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:40 م
محمود ياسين
محمود ياسين
ولاء عبد الناصر
يحتفل اليوم الفنان القدير محمود ياسين بعيد ميلاده ال 79، وحرصت زوجته الفنانة شهيرة على تهنئته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتبت شهيرة لزوجها محمود ياسين عبر حسابها "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال 100 سنة ..منور حياتنا بهيبتك وطلتك ..بحبك ياحودة".


كيف نشأت قصة الحب بين شهيرة ومحمود ياسين:


قالت الفنانة شهيرة في إحدى التصريحات الصحفية أن أول لقاء جمعها بالنجم محمود ياسين: "كان الفنان كرم مطاوع يدعو طلاب وطالبات المعهد العالى للفنون المسرحية فى السنوات الأولى، لمشاهدة محمود ياسين فى مسرحية «جيفارا» بالمسرح القومى، وذهب كل الطلاب ما عدا أنا، فى نفس الوقت كانوا يبحثون عن وجه جديد لفيلم «صور ممنوعة» بطولة محمود ياسين، واختارونى للمشاركة فى الفيلم.

وتابعت: "كان محمود ياسين عايز سعاد حسنى فى الفيلم، وعندما أخبروه أن ممثلة شابة من معهد الفنون المسرحية ستؤدى الدور، قال: "هاتولى واحدة معروفة مش وجه جديد.. عموما لما نشوف مين دى"، دخلت اللوكيشن سلمت عليه بـ"تناكة" وما عبرتهوش خالص، الموقف ده استفزه لأنه كان وقتها نجم كبير وله معجبات، ولفت نظره إنى «مش مهتمة به» واستمر تصوير الفيلم 5 أشهر خلالها حاول يتقرب منى، وبدأت مشاعر الحب تنشأ بيننا، ودخلت "سنة ثانية" بالمعهد وأنا متجوزة محمود ياسين.

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