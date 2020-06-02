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بيان من الأرصاد عن طقس الـ3 أيام المقبلة ودرجات الحرارة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة لمدة 3 أيام.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن يومي الأربعاء والخميس، يشهدان طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، بالإضافة إلي وجود شبورة مائية صباحًا على معظم المناطق، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ولفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن يوم الجمعة المقبل تشهد البلاد طقسً معتدلا نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتنشط الرياح في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد، التالى:

توقعات درجة الحرارة غدا الأربعاء 

العظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والوجه البحري العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وشمال الصعيد العظمي 34 درجة والصغرى 24 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

توقعات درجة الحرارة يوم الخميس 

العظمى بالقاهرة الكبرى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والوجه البحري العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وشمال الصعيد العظمي 36 درجة والصغرى 23 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة

بينما تكون درجات الحرارة يوم الجمعة كالتالى: لعظمي القاهرة الكبرى 31 والصغرى 18 والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18 وسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19 والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 22 وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمي 37 والصغرى 25.

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