بيان من الأرصاد عن طقس الـ3 أيام المقبلة ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة لمدة 3 أيام.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن يومي الأربعاء والخميس، يشهدان طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، بالإضافة إلي وجود شبورة مائية صباحًا على معظم المناطق، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.





ولفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن يوم الجمعة المقبل تشهد البلاد طقسً معتدلا نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتنشط الرياح في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد، التالى:





توقعات درجة الحرارة غدا الأربعاء





العظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والوجه البحري العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وشمال الصعيد العظمي 34 درجة والصغرى 24 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

توقعات درجة الحرارة يوم الخميس