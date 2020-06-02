"الأجانب" يحققون مبيعات بالبورصة تصل لـ 702 مليون جنيه





سجلت مبيهات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم نحو 701 مليون جنيه ، فيما سجلت مبيعات العرب حوالي 1 مليون جنيه ، وبلغ إجمالي صافي مشتريات المصريين حوالي 702 مليون جنيه .









وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة ، 70.04% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.18%، والعرب على 4.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.74%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 72.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.5 مليون جنيه، 50.4 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى