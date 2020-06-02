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أسعار الذهب تعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:39 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب

عاودت أسعار الذهب الارتفاع بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليلامس مستوى 16 جنيها فضلا عن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في السوق العالمية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف في تصريحات له اليوم إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 787.5 جنيه و سجل عيار 21 نحو 769 جنيها فيما سجل عيار 18 نحو 659.1 جنيه و سعر جنيه الذهب نحو 6152 جنيها بارتفاع بلغ 24 جنيها وعالميا بلغ سعر الأوقية 1742 دولارا.



شعبة الذهب

أصدرت شعبة تجارة الذهب والمصوغات باتحاد الغرف التجارية بيان حول كيفية التعامل مع العملاء في ظل انتشار جائحة كورونا وتزايد الأعداد المصابة.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات، إن الشعبة  أعلنت أنه تم التوافق بين تجار محلات الذهب على مستوى الجمهورية على عدم استقبال العملاء بدون إرتداء الكمامات.

 


وتوجه عضو الشعبة العامة لتجارة الذهب والمجوهرات والمصوغات، توجهت بالشكر لجميع محلات المجوهرات على التزامهم بتطبيق المواعيد وأنهم كانوا و لازالوا صورة مشرفة للإلتزام.

 
وأشار واصف، إلي أن المواعيد الجديدة لعمل محلات الذهب والمجوهرات من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء،  وإن الأجازة الأسبوعية يوم الأحد في أغلب الأسواق.


علنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.

ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة ، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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