تأجيل مؤتمر سوني لإطلاق بلايستيشن 5 لهذا السبب

أعلنت شركة سوني بشكل رسمي عن تأجيل مؤتمرها الخاص بإطلاق جهاز الألعاب الجديد بلايستيشن 5، حيث كان من المخطط عقده في الرابع من يونيو الجاري حتى موعد يحدد لاحقاً.





وقالت الشركة، إنها تتفهم حماس اللاعبين حول العالم لتجربة ألعاب بلايستيشن 5، لكنها لا تشعر أنه التوقيت المناسب للاحتفال بذلك. وأضافت بأنها تريد للمزيد من الأصوات الهامة أن يتم سماعها.





وكان من المفترض أن تستعرض شركة سوني مجموعة من ألعاب بلايستيشن 5 في حدث يعقد لمدة ساعة كامل.





مازالت خطة سوني بإطلاق جهازها رسمياً في الأسواق في موسم العطلات نهاية العام الجاري، وبحسب المدير التنفيذي للشركة فإن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر على خطة الشركة من حيث إطلاق الجهاز أو سعره.





وتجدر الإشارة إلى أن شركة EA أيضاً أجلت مؤتمر إطلاق لعبة Madden NFL 21 الذي كان من المتوقع عقده الجمعة، وكذلك أجلت جوجل إطلاق نسخة أندرويد 11 التجريبية.