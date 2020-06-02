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جرافينا يعلق على عودة الجماهير لمباريات الدوري الإيطالي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا أنه من الممكن أن يتمكن عدد محدود من المشجعين من حضور مباريات الدوري الإيطالي عقب استئنافه في يونيو الحالي بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وعن عودة الجماهير للمباريات، قال جرافينا في تصريحات صحفية:"أتمنى بصدق أن أرى حضوراً محدوداً للجمهور في الملاعب خلال الأسابيع الأخيرة من الدوري".

وأضاف:"لا يمكن التفكير بأن ملعب سيشهد تواجد 60 ألف مشجع، هذا مستحيل، يمكن أن يكون هناك فرصة للحد الأدنى من الجمهور مع الإجراءات اللازمة".

واختتم جرافينا تصريحاته قائلاً:"لو حضر الجمهور ستكون هذه طريقة لمكافأة جماهير كرة القدم الإيطالية على العديد من التضحيات والمعاناة".

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