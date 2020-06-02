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حملة لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك الغير مستغلة بسفاجا (صور)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
محمد طه
كلفت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، الإدارة الهندسية بإزالة التعديات والاشغالات بمنطقة مجلس المدينة، جاء ذلك أثناء جولتها لرفع الإشغالات بشوارع المدينة.

وتفقدت "المغربي" منطقة المجلس بجوار مسجد شباب سيدنا محمد وأمرت الإداره الهندسية لإزالة الاكشاك الموجودة والغير مستغلة والتى تعد مأوى للكلاب الضالة والتى تم ترخيصها منذ سنوات دون استغلال اصحابها لها ورفع جميع الاشغالات وفتح الشوارع المغلقة.

وكلفت "رئيس المدينة" قسم المحلات بفحص جميع رخص الاكشاك وإلغاء تراخيص الأكشاك الغير مستغلة والتنبيه على نظافة المنطقة المحيطة حولها أو متعديه على حرم الطريق العام والأرصفة.

أضافت "المغربي" أنها لن تسمح مجددًا بوجود مخلفات بجانب أي كشك والتزام صاحب الترخيص بأعمال النظافة بمحيطه والحفاظ على الأرصفة والبلدورات مشيرةً إلى أنها ستتابع بالمرور الدوري على الأكشاك للنظر في مدى التزامها وإلغاء ترخيص الغير ملتزم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
حملة لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك الغير مستغلة بسفاجا (صور)
حملة لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك الغير مستغلة بسفاجا (صور)
حملة لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك الغير مستغلة بسفاجا (صور)
حملة لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك الغير مستغلة بسفاجا (صور)
حملة لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك الغير مستغلة بسفاجا (صور)
حملة لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك الغير مستغلة بسفاجا (صور)

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