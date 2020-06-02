رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: تركيب شبكة غازات لأجهزة التنفس لحماية أبناء سوهاج من كورونا

أكد أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر أنه كلف بتركيب شبكة غازات متكاملة لأجهزة التنفس والعناية المركزة وحضانات الأطفال في مدينة أخيم بعد إصابة بعض المواطنين بفيروس كورونا.





وأشار الشريف إلى أنه خاطب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لسرعة الانتهاء من التجهيزات اللوجستية لتشغيل أجهزة التنفس والعناية المركزة وحضانات الأطفال حفاظًا على أهالي سوهاج من الإصابة بفيروس كورونا.





وتابع أنه في إطار المسئولية المجتمعية قد تم اتخاذ اللازم تجاه عدد كبير من الأُسر المعزولة منزليًا والمخالطين للحالات الايجابية لفيروس كورونا بمواد غذائية يقوم بتوصيلها عدد من الشباب المتطوع.





وأوضح الشريف أنه تم بتشكيل مجموعة عمل لخدمة أبناء سوهاج من ضمنها "لجنة الأزمات" بمركز أخميم وهي مجموعة من الشباب المتطوع لخدمة أبناء المركز يقوموا بعرض المشاكل والمعوقات التي تواجة القرى والنجوع وسرعة الاستجابة لحلها، بالإضافة إلى تخصيص سيارة نقل موتي خاصة بنقل حالات الوفيات من جائحة كورونا في أخميم وقُراها.







