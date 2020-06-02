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رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: تركيب شبكة غازات لأجهزة التنفس لحماية أبناء سوهاج من كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:16 م
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
أكد أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر  أنه كلف بتركيب شبكة غازات متكاملة لأجهزة التنفس والعناية المركزة وحضانات الأطفال في مدينة أخيم بعد إصابة بعض المواطنين بفيروس كورونا. 

وأشار الشريف إلى أنه خاطب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لسرعة الانتهاء من التجهيزات اللوجستية لتشغيل أجهزة التنفس والعناية المركزة وحضانات الأطفال حفاظًا على أهالي سوهاج من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع  أنه في إطار المسئولية المجتمعية قد تم اتخاذ اللازم تجاه عدد كبير من الأُسر المعزولة منزليًا والمخالطين للحالات الايجابية لفيروس كورونا بمواد غذائية يقوم بتوصيلها عدد من الشباب المتطوع.

وأوضح  الشريف أنه تم بتشكيل مجموعة عمل لخدمة أبناء سوهاج من ضمنها "لجنة الأزمات" بمركز أخميم وهي مجموعة من الشباب المتطوع لخدمة أبناء المركز  يقوموا بعرض المشاكل والمعوقات التي تواجة القرى والنجوع وسرعة الاستجابة لحلها، بالإضافة إلى تخصيص سيارة نقل موتي خاصة بنقل حالات الوفيات من جائحة كورونا في أخميم وقُراها.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة ، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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