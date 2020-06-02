عاجل.. وفاة علي عبد الرحيم عن عمر يناهز 59

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توفى اليوم الموافق الثلاثاء 2 يونيو الفنان على عبد الرحيم، ورحل عن عالمنا تاركاً خلفه العديد من الأدوار المميزة.





ونشر الفنان عادل عزوز عضو في نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الراحل على عبد الرحيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقاً "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية

وفاة الفنان الكبير /على عبد الرحيم

رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".





نبذة عن علي عبد الرحيم



ممثل مصري قام بالعديد الاعمال السينمائية مثل : شمس الزناتي والعشق والدم وشارك في العديد من المسلسلات مثل : الراية البيضاء - ليالي الحلمية - ضمير ابلة حكمت - أوبرا عايدة - أم كلثوم - حدائق الشيطان - فرقة ناجي عطالله وغيرها .