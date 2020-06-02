Advertisements

عاجل.. وفاة علي عبد الرحيم عن عمر يناهز 59

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:34 م
علي عبدالرحيم
علي عبدالرحيم
ولاء عبد الناصر


توفى اليوم الموافق الثلاثاء 2 يونيو الفنان على عبد الرحيم، ورحل عن عالمنا تاركاً خلفه العديد من الأدوار المميزة.


ونشر الفنان عادل عزوز عضو في نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الراحل على عبد الرحيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقاً "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية
وفاة الفنان الكبير /على عبد الرحيم
رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".


نبذة عن علي عبد الرحيم

ممثل مصري قام بالعديد الاعمال السينمائية مثل : شمس الزناتي والعشق والدم وشارك في العديد من المسلسلات مثل : الراية البيضاء - ليالي الحلمية - ضمير ابلة حكمت - أوبرا عايدة - أم كلثوم - حدائق الشيطان - فرقة ناجي عطالله وغيرها .

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الطيران يوضح حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

منذ أقل من ساعتين

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن بديل صالح جمعة

منذ ساعة

بعد ضياع صفقة سيرينو.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من نصف ساعة

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فتوى من الأزهر بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

12:18 م

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

12:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين