نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود"

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نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود"
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:21 م
ريهام على
أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، لآداء واجب العزاء لأسرة الشهيد " محمد محمود سيد " بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، الذي استشهد جراء العمليات الإرهابية الاخيرة خلال الأسبوع الجاري بشمال سيناء.
وقدم نائب المحافظ بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن دماء الشهداء الزكيه لن تذهب هباء عند الله، وسيتم اقتلاع الإرهاب من جذوره بفضل الله وأبناء الوطن الشرفاء، لافتًا أن تلك العمليات الخسيسة لن تزيد جيشنا المصري إلا قوةً وصلابةً وعزيمةً وإصرارًا.
ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظ الفيوم وافق على إطلاق اسم الشهيد "محمد محمود" على إحدى المدارس، وجاري اتخاذ اللازم نحو إنهاء الإجراءات بهذا الشأن.
كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أناب اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، فى تشييع جنازة المجند محمد محمود سيد، الذى استشهد بشمال سيناء، وتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية، وذلك بحضور العقيد طارق محمد عادل، المستشار العسكرى للمحافظة، والأستاذ ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
نعى محافظ الفيوم، المجند الشهيد، معربًا عن خالص تعازيه لأسرته، وأمنياته القلبية بأن يتقبله الله من الشهداء، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأكد "الأنصاري" أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن الجيش المصري، والشرطة، وجموع الشعب، يد واحدة فى مواجهة الإرهاب المتطرف الغاشم حتى اقتلاعه من جذوره، مؤكدًا أن الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة وقوة وصلابة أبناء مصر وجيشها العظيم، ولن يثني إرادتهم في الذود عن الوطن بكل ما هو غال ونفيس حتى أخر لحظة وآخر قطرة دم من دمائهم الغالية، مشددًا على ضرورة الاصطفاف والوقوف على قلب رجل واحد مع جيش مصر العظيم فى الحرب على الإرهاب وحفظ أمن واستقرار الوطن.
وقدم نائب المحافظ بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن دماء الشهداء الزكيه لن تذهب هباء عند الله، وسيتم اقتلاع الإرهاب من جذوره بفضل الله وأبناء الوطن الشرفاء، لافتًا أن تلك العمليات الخسيسة لن تزيد جيشنا المصري إلا قوةً وصلابةً وعزيمةً وإصرارًا.
ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظ الفيوم وافق على إطلاق اسم الشهيد "محمد محمود" على إحدى المدارس، وجاري اتخاذ اللازم نحو إنهاء الإجراءات بهذا الشأن.
كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أناب اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، فى تشييع جنازة المجند محمد محمود سيد، الذى استشهد بشمال سيناء، وتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية، وذلك بحضور العقيد طارق محمد عادل، المستشار العسكرى للمحافظة، والأستاذ ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
نعى محافظ الفيوم، المجند الشهيد، معربًا عن خالص تعازيه لأسرته، وأمنياته القلبية بأن يتقبله الله من الشهداء، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأكد "الأنصاري" أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن الجيش المصري، والشرطة، وجموع الشعب، يد واحدة فى مواجهة الإرهاب المتطرف الغاشم حتى اقتلاعه من جذوره، مؤكدًا أن الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة وقوة وصلابة أبناء مصر وجيشها العظيم، ولن يثني إرادتهم في الذود عن الوطن بكل ما هو غال ونفيس حتى أخر لحظة وآخر قطرة دم من دمائهم الغالية، مشددًا على ضرورة الاصطفاف والوقوف على قلب رجل واحد مع جيش مصر العظيم فى الحرب على الإرهاب وحفظ أمن واستقرار الوطن.
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