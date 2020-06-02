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نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
ريهام على
أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، لآداء واجب العزاء لأسرة الشهيد " محمد محمود سيد " بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، الذي استشهد جراء العمليات الإرهابية الاخيرة خلال الأسبوع الجاري بشمال سيناء.

وقدم نائب المحافظ بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن دماء الشهداء الزكيه لن تذهب هباء عند الله، وسيتم اقتلاع الإرهاب من جذوره بفضل الله وأبناء الوطن الشرفاء، لافتًا أن تلك العمليات الخسيسة لن تزيد جيشنا المصري إلا قوةً وصلابةً وعزيمةً وإصرارًا.

ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظ الفيوم وافق على إطلاق اسم الشهيد "محمد محمود" على إحدى المدارس، وجاري اتخاذ اللازم نحو إنهاء الإجراءات بهذا الشأن.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أناب اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، فى تشييع جنازة المجند محمد محمود سيد، الذى استشهد بشمال سيناء، وتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد بمسقط رأسه بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية، وذلك بحضور العقيد طارق محمد عادل، المستشار العسكرى للمحافظة، والأستاذ ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

نعى محافظ الفيوم، المجند الشهيد، معربًا عن خالص تعازيه لأسرته، وأمنياته القلبية بأن يتقبله الله من الشهداء، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد "الأنصاري" أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن الجيش المصري، والشرطة، وجموع الشعب، يد واحدة فى مواجهة الإرهاب المتطرف الغاشم حتى اقتلاعه من جذوره، مؤكدًا أن الإرهاب الغاشم لن ينال من عزيمة وقوة وصلابة أبناء مصر وجيشها العظيم، ولن يثني إرادتهم في الذود عن الوطن بكل ما هو غال ونفيس حتى أخر لحظة وآخر قطرة دم من دمائهم الغالية، مشددًا على ضرورة الاصطفاف والوقوف على قلب رجل واحد مع جيش مصر العظيم فى الحرب على الإرهاب وحفظ أمن واستقرار الوطن.
نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود"
نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود"
نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود"
نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود"
نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود"
نائب محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد "محمد محمود"

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