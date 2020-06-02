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محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:10 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزي كإحدى مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

جاء ذلك للتأكد من مستوى آداء الخدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية المركزي تأتى ضمن سلسلة الزيارات التفقدية، لعددٍ من المستشفيات التي تم تحديدها بنطاق المحافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس، بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد على البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.

كما التقى المحافظ عددًا من الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى، موجهًا بتوفير أدوات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، وتوفير التدريب اللازم للأطباء وأطقم التمريض، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتوفير الرعاية المناسبة لهم.

وخلال لقائه بالأطقم الطبية، قدم محافظ الفيوم الشكر للأطباء، والتمريض، والعاملين بالمستشفى، مثمنًا دورهم الهام والحيوي في تلك المرحلة التي يمر بها العالم أجمع، لافتًا الى توفير كافة سبل الحماية الشخصية للحفاظ على سلامتهم.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص رقم "واتس أب" ٠١٥٥١٥٧٢١٥٥ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا المستجد على البلاد، يعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، والذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528.

محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)
محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)
محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)
محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)
محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)
محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)
محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)
محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)
محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)
محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)

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