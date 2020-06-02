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محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:10 م
ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزي كإحدى مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا.
جاء ذلك للتأكد من مستوى آداء الخدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية المركزي تأتى ضمن سلسلة الزيارات التفقدية، لعددٍ من المستشفيات التي تم تحديدها بنطاق المحافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس، بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد على البلاد.
وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.
كما التقى المحافظ عددًا من الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى، موجهًا بتوفير أدوات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، وتوفير التدريب اللازم للأطباء وأطقم التمريض، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتوفير الرعاية المناسبة لهم.
وخلال لقائه بالأطقم الطبية، قدم محافظ الفيوم الشكر للأطباء، والتمريض، والعاملين بالمستشفى، مثمنًا دورهم الهام والحيوي في تلك المرحلة التي يمر بها العالم أجمع، لافتًا الى توفير كافة سبل الحماية الشخصية للحفاظ على سلامتهم.
الجدير بالذكر أنه تم تخصيص رقم "واتس أب" ٠١٥٥١٥٧٢١٥٥ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا المستجد على البلاد، يعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، والذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528.
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