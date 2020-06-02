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السلع التموينية تتعاقد على 120 ألف طن من القمح الأوكراني
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:03 م
الفجر الاقتصادي
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، عن شراء 120 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة للشحن في الفترة بين العاشر والخامس والعشرين من يوليو.
تشير التوقعات إلى تراجع صادرات أوكرانيا من القمح بنهاية الموسم الحالى بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق.
قال تجار إن بيانات أولية من وزارة الاقتصاد يوم الاثنين أظهرت أن محصول القمح في أوكرانيا في موسم 2020-2021 من المرجح أن يهبط حوالي 18 في المئة إلى 23.2 مليون طن وأن تهوي الصادرات بأكثر من الربع إلى 14.9 مليون طن.
وحصدت أوكرانيا 28.3 مليون طن من القمح في 2019 وقد تسجل الصادرات مستوى قياسيا مرتفعا عند 20.5 مليون طن في موسم 2019-2020 الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو حزيران.
وامتنعت الوزارة عن تأكيد الأرقام.
لكن تجارا ومحللين قالوا إنهم يتوقعون أن يصل محصول القمح هذا العام إلى حوالي 26 مليون طن وأن تبلغ الصادرات 17-18 مليون طن.
وقال اتحاد شركات تجارة الحبوب الأوكرانية الأسبوع الماضي إن من المرجح أن يبلغ اجمالي صادرات البلاد من القمح في موسم 2020-2021 حوالي 18 مليون طن.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن اجمالي صادرات أوكرانيا من الحبوب سيبلغ 47 مليون طن، بما في ذلك 28.1 مليون طن من الذرة و3.7 مليون طن من الشعير.
علنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.
ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة ، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات الأعلى إصابة بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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