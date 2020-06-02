للأمهات الجدد.. أشياء هامة للغاية ستحتاجين إليها خلال فترة العزل المنزلي

هناك العديد من الأشياء الهامة التي ستحتاجها الأمهات خلال فترة العزل المنزلي، وسنُقدم لكم متابعينا جميع المستلزمات التي ستحتاجها الأمهات الجدد، تابعونا.





تعكف السيدات الحوامل قبيل الولادة على التسوق، لشراء مستلزمات أطفالهن من الملابس والحفاضات، إلا أن فيروس كورونا المستجد أدخل تعديلًا على مشتريات الأمهات الجدد، وأصبحت أولوياتهن بعيدة كل البعد عن الأشياء التي عهدناها.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، قائمة بأبرز المستلزمات التي تحتاجها الأمهات الجدد خلال فترة العزل المنزلي، وفقًا لموقعي "WebMD" و"USA today" الطبي.





1- ترموتر رقمي

تعتاد الأمهات على الذهاب بأطفالهن إلى الطبيب بصورة دورية، للاطمئنان على صحتهم، ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا، قد يواجهن صعوبة في الخروج من المنزل.





لذلك يجب أن يتوافر لديكِ ترموتر رقمي، لقياس درجة حراة طفلك في أي الوقت، دون الحاجة للمجازفة والخروج من المنزل لزيارة الطبيب.





2- حامل الأطفال

قد تواجهين صعوبة في ترتيب منزلك وحمل طفلِك في نفس الوقت، ولن تستطعين طلب العون من والدتك، لأن فيروس كورونا يمنعها من زيارتك، ولهذا السبب، احرصي على شراء حامل الأطفال، حتى تتمكنين من حمل طفلِك والاهتمام به وإنهاء الأعمال المنزلية في آنٍ واحد.





3- مضخة الثدي

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، باستخدام مضخات الثدي، لمنع انتقال عدوى كوفيد-19 بين الأم والرضيع، كما أنها من الوسائل التي تساعد الأمهات على تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي بينهن وبين أطفالهن.





4- قناع الوجه

يعتبر قناع الوجه -سواء الكمامة أو القناع الكامل- من المستلزمات الطبية التي يجب أن تتوافر في كل منزل هذه الأيام، ولا سيما منزل الأمهات الجدد، نظرًا لفعاليته في منع انتقال العدوى الفيروسية بين الأم والطفل.





5- كرات الاستحمام

كأم جديدة عالقة في العزل المنزلي، تحتاجين إلى التخلص من الشعور بالتوتر والقلق، ويمكنك التغلب على هذا الشعور بالاعتماد على أدوات الاستحمام التي تساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج، مثل الكرات الملونة وبتلات الورود.





6- مستلزمات رياضية

تواجه الأمهات الجدد تحديًا جديدًا في العزل المنزلي، ألا وهو زيادة الوزن، خاصةً أن التوتر الذي ينتابهن خلال هذه الفترة يدفعهن إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة، ومع قلة الحركة، تزداد فرص إصابتهن بالسمنة.





لذا احرصي على تخصيص غرفة من منزلك لممارسة الرياضة وتعزيزه بالمستلزمات التي ستحتاج إليها لأداء التمارين، مثل سجادة التمارين الرياضية والدمبل والبار، مع مراعاة ارتداء الملابس الرياضية وكأنك في صالة الجيم.