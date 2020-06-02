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التصويت مستمر حتى 17 يونيو.. يوسف الشريف يتصدر استفتاء الفجر الفني - 2 يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:22 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.


وفاز الفنان يوسف الشريف في استفتاء الفجر الفني بقائمة أفضل ممثل في دراما رمضان 2020، وذلك حتى يوم الثلاثاء 2 يونيو وعلى أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.

وخاض يوسف الشريف في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.

قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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