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بعد ضياع صفقة سيرينو.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:36 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
أعلن مسؤولو نادي صن داونز ماميلودي الجنوب إفريقي، عن تمديد عقد الأوروجوياني جاستين سيرينو نجم الفريق، لمدة خمس مواسم مقبلة، وقطع الطريق أمام الأهلي، لضمه بالصيف المقبل.

وبدأ المارد الأحمر، رحلة البحث عن لاعب أجنبى بمواصفات خاصة فى مركز الجناح، بالإضافة إلى إجادته اللعب فى مركز صانع الألعاب.

ويأتي بحث الأهلي عن لاعب بمواصفات خاصة، بطلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل تعويض رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، بنهاية الموسم الجاري.

واستقر السويسري فايلر، على رحيل بالنجم الأنجولي، نهاية الموسم الجاري لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته، وعدم الاقتناع بقدراته الفنية.

وأبدى الأهلي، في وقت سابق الرغبة في التعاقد مع سيرينو نجم صن داونز، قبل أن يتم الإعلان اليوم عن تجديد عقده حتى عام 2025.

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صن داونز صفقة الاهلي سيرينو الأهلي

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