الإمارات تجري 35 ألف فحص جديد للكشف عن مصابي كورونا

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الثلاثاء، أكثر من 35 ألف فحص جديد، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا

وكشفت الصجة الإماراتية، أن إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات، ساهمت في الكشف عن 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 35 ألفا و788 حالة.

وقد أعلنت الصحة الإماراتية، عن وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 269 حالة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 388 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 18 الفا و726.