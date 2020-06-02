صبا مبارك تشارك في الهاشتاج العالمي "لا للقتل لا للعنصرية"

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نشرت الفنانه صبا مبارك صورة بهدف محاربه "العنصرية" والمشاركة في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت "مبارك "علي الصورة قائلة :" لا للعنصرية،لا للقتل حسب العرق و اللون و الدين و التوجه لا للظلم و قتل الفلسطينيين..من أول الزمان لليوم بدون ما حدا يزاود على حدا.. بدون ما حدا يحكي لو بتهتمو بفلسطين او العراق او اي مكان...



وتابعت"صبا"أنا ضد العنصرية تجاه أي روح ربنا خلقها، ضد الظلم و الإستبداد و الإقصاء و العنف والقهر ضد الجوع و سلطان المرض و التهجير..blackouttuesday"





يشار إلي أن العديد من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب قد شاركو في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية وهو "black lives matter" وذلك تعاطفاً مع ذوي البشرة السوداء



يذكر أن المواطنو في أمريكا وخصوصا ذوات البشره السمراء قد إحتجو غضباً وقامو بعمل مظاهرات شعارها "لا للعنصريه" وذلك عقب مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال المواطن الأمريكي من أصول أفريقيه " فلويد" على يد رجل الشرطة، ديريك تشوفين، الذي قام بالضغط علي رقبته بقدمه حتى فارق الحياه ، وهذا أثار غضباً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع أعمال شغب في أمريكا، خاصة في مدينة مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة.



وظهر تشوفين في الفيديو، وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، فيما يستنجد الأخير قائلاً :إنه لا يستطيع التنفس" وقد وثق شهود عيان الحادثة بتصويرها، بينما طلب الكثير منهم من الشرطي، الابتعاد عن فلويد كيلا يختنق، لكن دون جدوى.