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لهذا السبب.. جوارديولا يقترب من الصفقة المنتظرة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:35 م
جوارديولا
جوارديولا
عبد القادر عرابي
كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، اقتراب الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، من أحد الصفقات الهامة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويستهدف بيب ضم نجم خط وسط نادي ليون الفرنسي "حسام عوار" في فترة الانتقالات القادمة.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي ليون منح الحرية لنجمه لتحديد مصيره خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم مشاركة ليون في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

وقرر الإتحاد الفرنسي لكرة القدم انهاء الموسم الجاري بتنصيب نادي باريس سان جيرمان بطلاً للدوري، واعتماد الترتيب الحالي للمشاركات الأوروبية، وهو ما يعني عدم تأهل ليون لدوري أبطال أوروبا.

ويعد عوار أحد أهم أهداف جوارديولا في سوق الانتقالات، بفضل آدائه المميز مع النادي هذا الموسم في بطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

كما يحظى صاحب الأصول الجزائرية بمتابعة ناديي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

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