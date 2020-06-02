مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.05% بختام تعاملات اليوم





أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.05% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 7285.23 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.16% رابحاً 11.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7377.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 343.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال.





وتراجع 13 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.70%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.94%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%.

وارتفع 84 سهماً بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.65%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 5.45%، ثم سهم " ريدان" بنسبة 4.98%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 6.91%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.80%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 3.80%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 630 مليون ريال سعودي.