Advertisements

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.05% بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:28 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

أنهي سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.05% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 7285.23 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.16% رابحاً 11.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7377.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 343.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال.

 
وتراجع 13 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.70%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.94%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%.
 
وارتفع 84 سهماً بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.65%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 5.45%، ثم سهم " ريدان" بنسبة 4.98%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 6.91%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.80%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 3.80%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 630 مليون ريال سعودي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوق الاسهم السعودي 377

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يقاضي الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. الأهلي يفاوض جروس قبل بداية الموسم

منذ 41 دقيقة

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يحسم موقفه من ضم جون أنطوي بقرار مفاجئ

منذ 34 دقيقة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 23 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الطيران يوضح حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

منذ أقل من ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.13% بمستهل جلسة الخميس

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.46% بختام أخر جلسة في الأسبوع

مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر40.95 نقطة بختام جلسة الخميس

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.17% بختام جلسة الثلاثاء

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.06% بختام جلسة الإثنين

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 7.07% بختام جلسة منتصف الأسبوع

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

12:52 م

وزير الطيران يوضح حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين