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"الفجر" تُعلن نتيجة أكبر استفتاء جماهيري لأعمال رمضان 2020 يوم 17 يونيو الجاري

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

 

وجاء إطلاق مؤسسة "الفجر" وموقعها "الفجر الفني" لأكبر وأضخم استفتاء جماهيري من منطلق حرصنا الدائم على تكريم الأفضل من بين الأعمال المعروضة والإشادة بكل من شارك في تقديم أعمال هادفة وجادة أسعدت الجمهور وأدخلت البهجة على قلوبهم.

 

وضم الاستفتاء لعام 2020 فئات أفضل مسلسل، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثاني، أفضل ممثلة دور ثانى، أفضل ممثل شاب، أفضل ممثلة شابة، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل ممثل كوميدي، أفضل ممثلة كوميدية، أفضل مؤلف، أفضل مخرج، أفضل موسيقي تصويرية، أفضل برنامج مقالب، أفضل إعلان تلفزيوني، أفضل مسلسل كارتون، أفضل برنامج ديني،  أفضل قناة تلفزيونية، أفضل إذاعة، أفضل برنامج إذاعي، أفضل مسلسل إذاعي.

 

نظرة سريعة على نتائج الاستفتاء حتى الآن (اليوم الثلاثاء – 2 يونيو 2020):

 

أفضل ممثل

 أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


 أفضل ممثلة

 أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


أفضل مسلسل

 أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


أفضل مسلسل كوميدي

 أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


أفضل مسلسل خليجي

 أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"

 

أفضل ممثل دور ثان


أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


 أفضل ممثلة دور ثان

 

أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


 أفضل ممثل كوميدي

 

أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


 أفضل ممثلة كوميدية

 أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


 أفضل مؤلف

 أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


 أفضل مخرج

 أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


 أفضل برنامج مقالب

 أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


 أفضل ستايلست

 أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"


 أفضل برنامج إذاعي

 أحمد الفيشاوي: "الضحك يقول وداعآ چورچ سيدهم"

 

شارك في اختيار نجمك المفضل لهذا العام واختار المسلسل الذي نال إعجابك

 

اضغط من هنـــــــــــــــا للمشاركة في الاستفتاء الآن


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