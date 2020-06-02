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تبدأ من 121 ألف جنيه.. تعرف على أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2020 في يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهد قطاع السيارات المصري منذ بداية عام 2020 تخفيضات متتالية طالت عدة طرازات، وكان القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه التخفيضات.

وتنتمي السيارات الأرخص سعرًا في السوق المحلي لعلامات تجارية يابانية وروسية وفرنسية وصينية، وتبدأ أسعارها من 121.000 جنيه ولا تتجاوز 165.000 جنيه.

وفي التقرير التالي نرصد لكم متابعينا الكرام أسعار ومواصفات السيارات الـ 5 الأرخص في مصر؛ ويمكن التعرف عليها باستفاضة من خلال السطور التالية:

زوتي Z100
حافظت زوتي Z100 الصينية على مكانتها كأرخص سيارة جديدة في السوق المصري منذ تخفيض أسعارها في سبتمبر الماضي.

وتقدم Z100 التي تنتمي إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1100 سي سي بقوة 75 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة 121.000 جنيه.

سوزوكي ألتو
تحتل سوزوكي ألتو الجديدة التي تنتمي إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة رباعية الأبواب خماسية المقاعد، المركز الثاني بين السيارات الأرخص سعرًا في مصر 2020.

تقدم ألتو إلى عملاء الشركة اليابانية في مصر بفئة تجهيزات واحدة، وتستمد طاقتها من محرك صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 800 سي سي وينتج قوة 47 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل يدوي من 5 سرعات.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة في يناير الجاري 129.900 جنيه.

سوزوكي إسبريسو
أعلنت شركة "مودرن موتورز" للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي اليابانية في مصر، عن أسعار أحدث سيارات سوزوكي في السوق المحلي وهي S.Presso "إسبريسو" الـSUV الرياضية.

تعتمد سوزوكي إسبريسو التي تعد الطراز الإنتاجي من الموديل التجريبي Future-S، على سواعد محرك بنزين صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 67 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وخزان وقود سعة 27 لترًا.

وتقدم السياراة الجديدة لعملاء السوق المحلي بناقل حركة من 5 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات حتى 100 كم في 14.3 ثانية، فيم تبلغ سرعتها القصوى 150 كم/س.

ووفقًا للوكيل المحلي فإن السيارة الجديدة متاحة حاليًا لعملاء السوق المصري بفئة واحدة كاملة التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 145.000 جنيه.

لادا جرانتا
تحتل لادا جرانتا Facelift الجديدة المركز الرابع بين السيارات الأرخص سعرًا، والمركز الأول بين السيارات السيدان العائلية الصغيرة المزودة بناقل حركة يدوي.

كانت مجموعة الأمل للسيارات كشفت في نوفمبر الماضي عن جرانتا 2020 بتحسينات منتصف العمر، إذ تقدم السيارة ببعض التعديلات على مستوى الهيكل الخارجي، بالإضافة إلى عدد من التجهيزات بالمقصورة الداخلية.

تعتمد لادا جرانتا الجديدة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 85 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة 155.000 جنيه.

رينو لوجان
توفر رينو الفرنسية سيارتها لوجان السيدان العائلية في السوق المصري بـ6 فئات من التجهيزات، وتتراوح أسعار الفئات الأربعة الأولى منها بين 165.000 و199.000 جنيه.

وتعد الفئة الأولى القياسية من لوجان بين الأرخص سعرًا في السوق المحلي بسعر رسمي 165.000 جنيه.

تقدم الفئتين الأولى والثانية بناقل حركة يدوي من 5 سرعات مرتبط بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان.

أما الفئتين الثالثة والرابعة فتعتمدان على نفس المحرك المتاح بالفئتين الأولى والثانية، باختلاف أنهما مزودتان بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وبعض التجهيزات الداخلية.

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