البرازيل تسجل فائض تجاري بقيمة 4.5 مليار دولار في مايو

سجلت البرازيل فائضا تجاريا بلغ 4.5 مليار دولار في مايو، بانخفاض قدره 11.1 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي مع هبوط الصادرات بوتيرة أكثر حدة من الواردات.









وبحسب "واس" قالت وزارة الاقتصاد البرازيلية إن اجمالي الصادرات على مدار الشهر بلغ 17.9 مليار دولار في حين بلغت الواردات 13.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.2 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.







