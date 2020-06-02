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البرازيل تسجل فائض تجاري بقيمة 4.5 مليار دولار في مايو
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:29 م
سجلت البرازيل فائضا تجاريا بلغ 4.5 مليار دولار في مايو، بانخفاض قدره 11.1 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي مع هبوط الصادرات بوتيرة أكثر حدة من الواردات.
وبحسب "واس" قالت وزارة الاقتصاد البرازيلية إن اجمالي الصادرات على مدار الشهر بلغ 17.9 مليار دولار في حين بلغت الواردات 13.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.2 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.
وأضافت الوزارة إن الفائض التجاري في الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغ 16.3 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 17.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع الواردات 0.6 بالمئة إلى 68.9 مليار دولار لكن الصادرات هبطت 4.5 بالمئة إلى 85.3 مليار دولار.