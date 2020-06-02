الزمالك يحسم موقفه من ضم جون أنطوي بقرار مفاجئ

حسم مسئولو نادي الزمالك، موقفهم من ضم الغاني جون أنطوي، مهاجم بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





الزمالك يرفض التعاقد مع جون أنطوي

رفض مسئولو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فكرة التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنتوي لاعب بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى قرب رحيل جون أنطوي من بيراميدز بسبب قلة مشاركاته مع الفريق في الموسم الحالي، لذلك يريد الرحيل عن الفريق السماوي خلال الصيف.





وأوضحت التقارير أن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مدرب نادي بيراميدز يتمسك باستمرار جون أنطوي مع الفريق خلال الموسم المقبل عكس رغبة الغاني.





وكانت بعض التقارير الغانية ذكرت في الأيام القليلة الماضية أن جون أنطوي استقر على الرحيل عن نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولاعب الأهلي السابق يفضل اللعب في الخليج.



